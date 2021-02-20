Özersay: Biraz güven kırıntısı kaldıysaydı, onu da yerle bir ettiniz

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanı görevinden alınmasına bir tepki de Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan geldi.

Hükümete seslenen Özersay, “Böyle bir dönemde, kamuoyunda bu Bakanlar Kurulunda bir Bakana biraz güven kırıntısı kaldıysaydı, o da Sağlık Bakanıydı, onu da yerle bir ettiniz” diyerek, “Kriz yönetiminde gerekli olan ne varsa tersini yapma konusunda çok ısrarcısınız” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Toplum sağlığını tehdit eden bir dönemde bu kadar özensizlik, Allah acısın bizi, hepimizi” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir dönemde, kamuoyunda bu Bakanlar Kurulunda bir Bakana biraz güven kırıntısı kaldıysaydı, o da Sağlık Bakanıydı, onu da yerle bir ettiniz. Kriz yönetiminde gerekli olan ne varsa tersini yapma konusunda çok ısrarcısınız. Toplum sağlığını tehdit eden bir dönemde bu kadar özensizlik, Allah acısın bizi, hepimizi…”