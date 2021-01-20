Sibel Siber aşı konusunda uyardı

Dr. Sibel Siber “Kimlere aşı yapmamalı? ve kimlere aşı yapılmamalı” sorularının cevabını verdi.

Dr. Sibel Siber, aşırı alerjik reaksiyonu olanların, hamilelerin, süt veren annelerin ve 18 yaş altındaki kişilerin aşı olmamalarını tavsiye etti.

Açıklama şöyle:

Günaydın… Covid-19 Pandemisi’ne karşı savaşı kazanmamız için tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de aşılama başladı. Bize en çok sorulan sorular: Kimlere aşı yapmamalı? Bugünkü bilgilerimize (eldeki veriler ışığında)göre aşağıdaki gruba aşı uygun değil .

1- Aşırı alerjik reaksiyonu olanlar ( bir ilaca karşı çok ciddi alerjik reaksiyon gösterenler. )

2- Hamileler

3- Süt veren anneler

4-18 yaş altındakiler ( Phizer aşısında 16 yaş altındakiler)

5- Bağışıklık sistemi ileri derecede düşük olanlar ( doktor tavsiyesine göre aşı olabilirler)

Kimlere aşı yapılabilir:

Yukarıdaki grubun dışında olanlar aşılanmalı. 65 yaş üzerindekiler aşı olmalı mı ? Evet Yüksek risk grubu olanlara aşı özellikle tavsiye edilmektedir. Kalp Hastaları, Diabet, Hipertansiyon, Astım, KOAH, Kronik Böbrek Hastaları, Kronik Karaciğer Hastalarında Covid 19 hastalığı ağır seyredebilmektedir. O nedenle özellikle bu grup aşılamada önceliklidir. (Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlar doktorları ile temas etmelidirler. )

Türkiye ve KKTC’de toplamda 1 milyona yakın farklı yaş gruplarındaki sağlık çalışanı aşılanmış ve bu grupta aşılanmaya bağlı ciddi bir yan etki bilgimize gelmemiştir .

Sağlıklı günler dileğiyle ….