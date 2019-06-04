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Sibel Can’dan bayram klibi

4 Haziran 2019
Sibel Can

Girne’deki Kaya Plazzo Hotel’de bu akşam sahne alacak olan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Sibel Can “Yeni Aşkım” albümünün beşinci klibi en sevilen şarkılarından “Vallahi Yalan” için kamera karşısına geçti.

Yönetmenliğini Tamer Aydoğdu’nun yaptığı, ünlü modacı Amor Gariboviç’in özenle hazırladığı beş ayrı elbiseyi giyen ve güzelliği ile göz dolduran Sibel Can, şarkısı kadar kamera karşısındaki  oyunculuğuyla da beğeni toplayacak.

Tatilcilerin şehir dışına çıkmasıyla boşalan İstanbul’da kalarak ve klip çekimi için havuz başında yaklaşık 20 saat çalışan Sibel Can, daha sonra montaja giderek, klibini tamamladı. Bu hece ülkemizde hayranlarıyla buluşacak olan sanatçı, yarın gece Sueno Deluxe Hotel Belek’te yine unutulmaz konserlere imza atacak.

Bayram sonrası yaz konserlerine başlayacak ve sezon boyunca hız kesmeden devam edecek olan Can “Dinleyicilerim en büyük motivasyon kaynağım. Onların güzel enerjisiyle yorulmadan üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim. Müzik benim her şeyim. Tüm yaz boyunca dinleyicilerimle birlikte şarkılar söylemeye devam.” dedi.

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