“Shakespeare’in Hayaleti” oyununa Türkiye’den davet

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın sahnelediği ve kapalı gişe oynayan “Shakespeare’in Hayaleti” oyunu, Mersin Mezitli Belediyesi’nin daveti ile Türkiye’de sahneleniyor. Oyun, 21 Mayıs Salı günü, Mezitli Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı’ya ait.