“Shakespeare’in Hayaleti” oyununa Türkiye'den davet - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SanatTiyatro

“Shakespeare’in Hayaleti” oyununa Türkiye’den davet

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Girne Belediyesi Tiyatro Topluluklarının oyunu "Shakespeare’in Hayaleti”, perşembe günü saat 20.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın sahnelediği ve kapalı gişe oynayan “Shakespeare’in Hayaleti” oyunu, Mersin Mezitli Belediyesi’nin daveti ile Türkiye’de sahneleniyor. Oyun, 21 Mayıs Salı günü, Mezitli Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı’ya ait.


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Tags:Shakespeare’in Hayaletitiyatro
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