Sezonun 2. Offroad yarışı Plümer’de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde sezonun ikinci yarışını dün gerçekleştirdi. Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında yapılan yarış Baştaşlar Construction sponsorluğunda hayata geçirildi. Mustafa Baştaş anısına yapılan yarışta 17’si Sprint, 17’si de Offroad oyunlarında olmak üzere toplam 34 ekip mücadele etti. Güven Sigorta, Gönyeli Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin de katkılarıyla yapılan yarışta ekipler yaklaşık 6,2 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. Plümer Koruluğu’nun seyircilerle dolduğu organizasyona katılan herkesin keyif aldığı bir yarış geride kalırken, dereceye girenler de belirlendi. Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrıldığı yarışta Otomobillerde günün en iyi derecesini genç sporcu Şeref Karaoğlan yaptı. Babası Serhat Karaoğlan’ın co-pilotluğunda yarışan Şeref, 4 dakika 54,6 saniyelik derecesiyle Sınıf T4’te de birinci oldu. T4’de ikinci Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi olurken, sadece 0,6 saniye farkla Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi de üçüncü oldu. Günün tek SSV kategorisi yarışmacısı Lambros Idianidis-Nicolas Renkos ikilisi elde ettikleri 4 dakika 48,0 saniyelik dereceleriyle “En İyi Derece” kupasını almaya hak kazanan ekip oldu. Sınıf T3’de zirvede Spyros Drousitis-Antonis Mavasinos ikilisi vardı. Onları ikinci olarak Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ve üçüncü olarak Halil Erdoğuş-Mustafa Tosun ikilisi takip etti. Sınıf T2’de birinci Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi olurken, ikinci Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi oldu. Sınıf T1’de ise Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi birinci, Orhun Mevlit-Umut Bullici ikilisi ikinci oldu. Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin organize ettiği Offroad oyunlarında ise Kadınlar birincisi Melisa Taşel-Gizel Hastunç ikilisi ve ikincisi Niymet Çiftçi-Levent Çiftçi ikilisi oldu. 2000cc Altı sınıfında birinci Hasan Yaşam-İlhan Kaya ikilisi, ikinci Mehmetali Mani-Fatma Mani ikilisi ve üçüncü Derviş Şah-Efe Şah ikilisi oldu. 2000cc Üstü sınıfında ise Mustafa Özerdem-Çağın Sanıvar ikilisi birinci, Emre Koşer-Ayhan Keseroğlu ikilisi ikinci ve Erol Şanlıkol-Hasan Özok ikilisi üçüncü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction direktörleri Ahmet Baştaş ile Sinem Baştaş, KKORD Başkanı Hakan Kofalı ve DAÇOFF Başkanı Yusuf Tosun takdim etti.

Sınıf T4

1.Şeref Karaoğlan-Serhat Karaoğlan

2.Argun Çağıl-İrfan Topcu

3.Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak

Sınıf T3

1.Spyros Drousitis-Antonis Mavasinos

2.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun

3.Halil Erdoğuş-Mustafa Tosun

Sınıf T2

1.Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı

2.Ozan Birşen-Salih Kanatlı

Sınıf T1

1.Burak Emingil-Emin Emingil

2.Orhun Mevlit-Umut Bullici

SSV

1.Lambros Idianidis-Nicolas Renkos

Kadın Co-Pilot

1.Seda Erpak

Dağ-Çamur Offroad Oyunları

Kadınlar

1.Melisa Taşel-Gizel Hastunç

2.Niymeti Çiftçi-Levent Çiftçi

2000cc Altı

1.Hasan Yaşam-İlhan Kaya

2.Mehmetali Mani-Fatma Mani

3.Derviş Şah-Efe Şah

2000cc Üstü

1.Mustafa Özerdem-Çağın Sanıvar

2.Emre Koşer-Ayhan Keseroğlu

3.Erol Şanlıkol-Hasan Özok