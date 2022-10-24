Spor
Ali Akyüz anısına güreş müsabakaları yapıldı
Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda “Gençler Serbest” kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler Ali Akyüz anısına düzenlenen müsabakaları kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya şampiyon Özev Spor Kulübü takımına kupa verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
Takım Klasmanı:
- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 210 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 145 PUAN
- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN
- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN
57 Kg.
- İSMAİL KURŞUN
- ARDA ESKİDEMİR
- KÜRŞAT DALKIÇ
61 Kg.
- ALİ KURŞUN
- ORHAN ÖNEN
- ALİ BURHAN
65 Kg.
- SAMİ ÇOLAK
- DOĞUKAN ÖZSAİTOĞLU
- MERT CİNCİL
70 Kg.
- MEHMETALİ ZEKİ DEMİR
- BATUHAN ECEVİT
74 Kg.
- ATEŞ BALLIYEV
- KADİR TALİMAN
79 Kg.
- CUMA YAKIŞIKLI
- AHMET ALTOPRAK
86 Kg.
- İSMAİL ARSLAN
- CEMAL DİREN
- SERDAROW AĞABEY
92 Kg.
- YUSUF EFE YETİMOĞLU
- MUSTAFA GÜVEN BULDU
- TÜRKAY AKTAŞLI
97 Kg.
- SEDAT YILDIRIMLAR
125 Kg.
- UĞUR ÖN
- ONUR ÖĞÜT
- İRFAN GÖZÜTOK