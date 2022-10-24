Spor

Ali Akyüz anısına güreş müsabakaları yapıldı

24 Ekim 2022
Ali Akyüz anısına güreş müsabakaları yapıldı






Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda “Gençler Serbest” kategorisinde  yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler Ali Akyüz anısına düzenlenen müsabakaları kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya şampiyon Özev Spor Kulübü takımına kupa verildi.




 



Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

  • ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 210 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 145 PUAN
  • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN
  • OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN

 

57 Kg.

  • İSMAİL KURŞUN
  • ARDA ESKİDEMİR
  • KÜRŞAT DALKIÇ

 

61 Kg.

  • ALİ KURŞUN
  • ORHAN ÖNEN
  • ALİ BURHAN

 

65 Kg.

  • SAMİ ÇOLAK
  • DOĞUKAN ÖZSAİTOĞLU
  • MERT CİNCİL

 

70 Kg.

  • MEHMETALİ ZEKİ DEMİR
  • BATUHAN ECEVİT

 

74 Kg.

  • ATEŞ BALLIYEV
  • KADİR TALİMAN

 

79 Kg.

  • CUMA YAKIŞIKLI
  • AHMET ALTOPRAK

 

86 Kg.

  • İSMAİL ARSLAN
  • CEMAL DİREN
  • SERDAROW AĞABEY

 

92 Kg.

  • YUSUF EFE YETİMOĞLU
  • MUSTAFA GÜVEN BULDU
  • TÜRKAY AKTAŞLI

 

97 Kg.

  • SEDAT YILDIRIMLAR

 

 

125 Kg.

  • UĞUR ÖN
  • ONUR ÖĞÜT
  • İRFAN GÖZÜTOK

 



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24 Ekim 2022






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