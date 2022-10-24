Ali Akyüz anısına güreş müsabakaları yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş salonunda “Gençler Serbest” kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler Ali Akyüz anısına düzenlenen müsabakaları kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya şampiyon Özev Spor Kulübü takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Takım Klasmanı:

ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 210 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 145 PUAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN

OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 25 PUAN

57 Kg.

İSMAİL KURŞUN

ARDA ESKİDEMİR

KÜRŞAT DALKIÇ

61 Kg.

ALİ KURŞUN

ORHAN ÖNEN

ALİ BURHAN

65 Kg.

SAMİ ÇOLAK

DOĞUKAN ÖZSAİTOĞLU

MERT CİNCİL

70 Kg.

MEHMETALİ ZEKİ DEMİR

BATUHAN ECEVİT

74 Kg.

ATEŞ BALLIYEV

KADİR TALİMAN

79 Kg.

CUMA YAKIŞIKLI

AHMET ALTOPRAK

86 Kg.

İSMAİL ARSLAN

CEMAL DİREN

SERDAROW AĞABEY

92 Kg.

YUSUF EFE YETİMOĞLU

MUSTAFA GÜVEN BULDU

TÜRKAY AKTAŞLI

97 Kg.

SEDAT YILDIRIMLAR

125 Kg.