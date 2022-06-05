Sezonun 2. drag yarışı Akıncılar Tüneli’nde yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “Hashtag Performance Drag Yarışı” 3-4 Haziran tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı

Tünelde kapıştılar

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Hashtag Performance’ın ana sponsorluğunu yaptığı Drag yarışı, Akıncılar Tünel Yolu’nda, geçtiğimiz akşam (4 Haziran 2022 Cumartesi) yapıldı. Güven Sigorta 2022 Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda ve Capital Radio’nun medya sponsorluğunda yapıldı.

Cuma akşamı (3 Haziran Cuma günü) sıralamaların yapıldığı organizasyonda derecelere göre yarışçıların sınıfları ve ikili eşleşmeleri belirlendi. Cumartesi akşam üzeri önce 15 saniye sınıfıyla heyecan başladı. Toplamda 65 aracın piste çıktığı yarışın 15 saniye sınıfında Mehmet Karadeniz, Doğan SLX aracıyla birinciliğe ulaşan isim oldu. İkinci Honda aracıyla Osman Temel olurken, üçüncü yine Honda aracıyla Sami Önen oldu.

16 yarışçı ile yarışın en kalabalık sınıfı olan ve büyük çekişmeye sahne olan 14 saniye sınıfında birinci Turgut Arşan oldu. İlk üç yarışçının da Honda kullandığı sınıfın ikincisi Onalt Kutlar ve üçüncüsü Ali Kasapoğlu oldu. 15’er yarışçının olduğu 13 ve 12 saniye sınıfları nefesleri kesti. 13 saniye birincisi Honda Civic ile Ali Çıdan, ikincisi Toyota Starlet ile Berke Barkut ve üçüncüsü Toyota Chaser ile Mustafa Kemal Baran oldu. Yine podyumu Honda kullanan yarışçıların doldurduğu 12 saniye birincisi Seren Özgürlü oldu. ikincisi Yakup Şah olurken, üçüncü Kemal Topcuoğlu oldu.

Mobile Link Cep Shop, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Comment Printing, Cahit Necipoğlu Ltd., Değirmenlik Belediyesi ve Prime Cars’ın da katkılarıyla yapılan yarışın 11 saniye sınıfı da izleyenlere oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. Birinci Honda Civic ile Denktaş Zurnacı, ikinci Nissan Silvia ile Tekin Topçam ve üçüncü Audi RS3 ile Habib Yıldırımlar oldu.

10 saniye sınıfında yalnız yarışan ve izleyenlere görsel şölen sunmak için piste çıkan İbrahim Alkan, oldukça güçlü aracı Doğan Turbo ile birincilik kupasını aldı. Nefeslerin tutularak izlendiği 9 saniye sınıfında ise iki güçlü yarışçı piste çıktı. Güneyden yarışa katılan ve 9,680 saniyelik derecesi ile yarışın en iyi derecesini de elde eden P.P. Tuning birinci olurken, Audi RS3 aracı ile Aykan Kalay ikinci oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları Bakşkan İsmet Tufan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Tufan ayrıca sponsorlara teşekkür plaketi takdim etti ve organizasyon tamamlandı.

Dereceye Girenler: