Hindistan’da Halk Partisi sözcüsü ‘Hz. Muhammed’e hakaret’ gerekçesiyle görevden alındı

Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma hakkında, 3 Haziran’da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Sharma’nın yanı sıra Kumar da sosyal medyada “dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Kararın ardından, BJP Genel Sekreteri Arun Singh, “Partisinin hiçbir dine hakareti tasvip etmediğini ve tüm inançlara saygı duyduğunu” belirten bildiri yayımladı.

Bildiride, söz konusu kişilerin isimlerine ve ifadelerine değinilmeden, “BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez” ifadesine yer verildi.

Ayrıca bildiride “BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor” ifadesi kullanıldı.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma, tepkiler üzerine Twitter’dan, “Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım” ifadesini kullandı.

Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.