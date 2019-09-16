Kıbrıs

Seyir halindeki araç alev aldı

16 Eylül 2019

Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada, Erülkü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.15 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Erülkü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamamen yandı.

Yangın yoldan geçmekte olan duyarlı bir su tankeri sürücüsünün müdahalesi sonucu söndürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Ulukışla kavşağı yakınlarında araç yangını

16 Eylül 2019
izzet-türkmenn

HAKSEN Vekaletname süreçlerinin ele alınması çağrısında bulundu

16 Eylül 2019

Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy Askeri Tesisleri’nde elektrik kesintisi

16 Eylül 2019

Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy “Kıbrıs’ta son söz…” paneline katılmak üzere ankara’ya gidecek

16 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı