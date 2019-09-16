Kıbrıs

Ulukışla kavşağı yakınlarında araç yangını

16 Eylül 2019

Gazimağusa  – Lefkoşa Anayolu üzerinde Özgür Erkmen yönetiminde, seyir halindeki HK 996 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye tarafında söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarına geldiği zaman  henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı, makine kapağı ve plastik aksamları yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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