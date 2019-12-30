Sevgi her engeli aştı

TATAR, “HERKES BİR ENGELLİ ADAYIDIR”:

Bakanlar, parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı gecede söz alan Başbakan Ersin Tatar, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, “sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak ve bu konuda duyarlılık göstermek çok önemlidir” dedi. Herkesin bir engelli adayı olduğunu vurgu yaptı

EYLEM VE BURÇAK SÖYLEDİ, DEFİLE BÜYÜLEDİ:

İngiltere’den gelen Eylem ve Türkiye sahnelerinin ünlü ismi C’in sahne aldığı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin “Sevgi Her Engeli Aşar” adını taşıyan geleneksel dayanışma balosunda engelsiz bireyler de H&V Ajans’ın düzenlediği defilede doyasıya eğlendi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin Geleneksel Dayanışma balosu önceki akşam Girne’de yapıldı. Girne Lords Palace Hotel’de gerçekleştirilen baloda konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, gecede hedeflerinin dayanışma balosundan elde edilecek gelirle yeni bir liftli araç almak olduğunu belirterek, gecenin organizasyonuna katkı sağlayan ve katılarak destek veren herkese teşekkür etti. Etkinliğin ana Sponsoru Lords Palace Hotel Grubu adına konuşan Aydoğan İnvestment Yönetim Kurulu üyesi Olgun Aydıntaş da, sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, ülkedeki iş insanlarına da bu tür projelere katkı koymaları çağrısında bulundu.

Tatar, “Duyarlılık ve hassasiyet meselesi”

Bakanlar, parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı gecede söz alan Başbakan Ersin Tatar, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, “sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak ve bu konuda duyarlılık göstermek çok önemlidir” dedi. Herkesin bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Tatar, engellilerin yaşamlarına dokunmak için durmadan çalışan Günay Kibrit ve ekibini kutlayarak, Kibrit’in yıllardır, engelli bireylere yardım etmek, onları cesaretlendirmek ve yanlarında olmak için yaptığı çalışmaların önemine işaret etti. Kibrit’in bu yöndeki çalışmalarına devam etmesini isteyen Tatar, gecenin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.

Hilmi, “ Bir yardım köprüsü kurduk”

KKTC’nin Almanya’daki Kültür İşlerinden Sorumlu Fahri Ataşesi ve Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği Başkanı Turgay Hilmi de 1996 yılından itibaren Almanya ile KKTC arasında bir yardım köprüsü kurduklarını belirtti.

Hilmi, bu güne kadar bin 800’ü aşkın tekerlekli sandalye, engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çeşitli liftli araçlarla engellilere katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Turgay Hilmi konuşmasının ardından, Günay Kibrit’e Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği üyeleri olan Jana ve Jens Grosshans’ın katkılarıyla, engellilere yaptığı katkılardan dolayı yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti. Gecede daha sonra dayanışma balosunun organizasyonuna sponsor olan ve katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri verildi.

Defile ve sanatçılarla eğlendiler

H&V ajans Mankenlerinin defilesinin de yer aldığı baloda, açık arttırma ve piyango çekilişi yapıldı. Gecede, sevilen sanatçı Burçak Güneş ve Eylem’ de sahne aldı. H&V Ajans mankenlerinin podyuma çıktığı gecede Lavita Butik kıyafetlerinden oluşan defile oldukça ilgi gördü. Türkiye’den gelen Burçak Güneş ise şarkılarıyla geceyi adate bir festival alanına çevirdi. Gecenin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkan pop müziğin ünlü ismi Eylem büyük ilgi toplarken, ünlü sanatçı hem güzelliği hem de sahne performansıyla konukları coşturdu. Mükemmel bir gece geçiren konuklar, engelsiz gençler ve aileleri pist inmeyerek doyasıya eğlendi.