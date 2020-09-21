Sertaç Bozatlı, “Spor Zamanı” canlı yayınında

Spor İhtisas Komisyonu Başkanı Sertaç Bozatlı, Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunacağı “Spor Zamanı” programında yarın saat 11.30’da Havadis WEB TV ve Kıbrıs Objektif sayfalarından canlı yayın konuğu oluyor.

Ülkemizde virüs nedeniyle duran spor organizasyonlarının geleceği konusunda yapılan çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin konuşulacağı programda, federasyonların komisyona ne gibi çalışmalar sunduğu da konuşulacak. Havadis Gazetesi’nden gerçekleşecek ve Kıbrıs Objektif facebook sayfasından ortak yayınlanacak “Spor Zamanı” programı saat 11.30’da başlayacak.