Pilli: Toplam 1485 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.

21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -4

Yerel vakalar -yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 157.391

Toplam Vaka Sayısı- 704

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 450

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 252

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 216

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2