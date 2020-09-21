Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Ağaca çarptı

İskele – Karpaz Anayolunun Mehmetçik köy kavşağında Ali Dikbaş yönetimindeki araç direksiyon hakimeyetini kaybederek ağaca çarptı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklama:

Bugün saat 18:00 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolunun Mehmetçik köy kavşağında, Mehmetçik’te sakin Ali DİKBAŞ (E-38), yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile İskele istikametinden gelip Mehmetçik yol kavşağına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan araç sürücüsü Ali DİKBAŞ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.