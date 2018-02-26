Serkan Kaya Girne’de esti

Türkiye’nin ünlü sanatçı Serkan Kaya önceki akşam Girne’de hizmet veren Cratos Hotel’de sahne aldı.

Konsere yoğun ilgi gösteren konuklar “Kalakaldım ”, ”Kara Gözlüm”, “Gönül Bahçem”, “Bir Bilebilsen” gibi şarkılara eşlik ederken, hayranları sanatçıyla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı. Konser öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında da “Yazın Avrupa ve Amerika’da bir takım görüşmelerimiz olacak. Yeni ve farklı projeler için de çalışmalarımız var. Hep aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum. İnsanın kendini geliştirmesi her zaman en önemli şeydir.” dedi.