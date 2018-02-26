Lefke, Cihangir’de yılmadı: 0-2

Lefke, 20. haftada konuk olduğu Cihangir’i Yılmaz’ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün

Cihangir: Raif, Erol, Ertan, Nurettin, Mikail, Smart, Osei, Offor, Fırat, Çağlar (Dk.69 Burak), Ali (Dk.46 Doğan)

Lefke: Mehmet, Arif, Aykut, Yakup, Rahmi, Burak, Semih, Kasım (Dk.82 Mehmet Toros), Allen (Dk.90 Kaan), Candy, Yılmaz

Goller: Dk.41-DK.54 Yılmaz (Lefke)

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Lefke konuk olduğu Cihangir’i Yılmaz’ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana ulaştı. Bu sonuçla Cihangir 26 puanda kalırken puanını 24’e ulaştıran Lefke ligde rahat bir nefes aldı.

Önemli anlar:

Dk.40: Candy’nin uzak mesafeden şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk.41: Sol tarafta topla buluşan Kasım, Yılmaz’a güzel bir pas çıkardı, Yılmaz’ın ceza sahası üzerinden şutunda top ağlarla buluştu. (0-1).

İlk devre 1-0 konuk takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.54: Organize gelişen atakta Candy’nin sağ taraftan ceza sahası içine kestiği topu Yılmaz kontrol ederek filelere yolladı ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. (0-2).

Dk.90: Maçta enteresan bir an yaşandı. Maça 14 oyuncu ile gelen Lefke takımında forma eksikliği yaşandı. Allen’in yerine oyuna girecek olan Kaan, forması olmadığından dolayı 82. dakikada oyundan çıkan Kasım’ın 10 numaralı formasıyla oyuna dahil oldu.

Karşılaşma 2-0 Lefke galibiyetiyle sonuçlandı.

FOTOĞRAF: FUAT ŞANLIER