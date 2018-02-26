MTG rahatladı: 3-0

Mağusa Türk Gücü, 20. haftada sahasında konuk ettiği Gençler Birliği’ni ikinci yarıda Adil ve Arif’in (2) kaydettiği gollerle mağlup ederek tehlikeli bölgeden iyice uzaklaştı

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Özal Çağlayan

M.T. Gücü: Türkkan, Sami, Yasin, Yusuf, Kaan, Adil, Mehmet Gürlü (Dk.83 Aziz), Arif, Dinopeter, Emre (Dk.77 Nevzat), Rashed (Dk.63 Halil Turan)

Birliği: Mehmet Kabasakal, Sinan (Dk.75 Hasan), Kadir, Mehmet Aylanç (Dk.69 Ahmet), Emir, İbrahim, Sertan, Tonbara, Berk (Dk.79 Mehmet Koyuncu), Boran, Saddam

Goller: Dk.63 Adil, Dk.66-Dk.85 Arif (M.T. Gücü)

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Mağusa Türk Gücü sahasında konuk ettiği Gençler Birliği’ni 3-0 mağlup etti.

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Adil ve Arif (2) kaydetti. Bu sonuçla Gençler Birliği 25 puanda kalırken puanını 26 yapan MTG rakibinin üzerine çıktı.

Önemli anlar

Dk.27: Serbest atıştan gelen topa Sertan kafa ile vurdu kaleci Türkkan topu kornere çeldi.

Dk.40: Emre’nin şutunda Emir topu kafayla çizgi üzerinden çıkardı direkten dönen top oyun alanına geri geldi.

İlk devre 0-0 sona erdi.

Dk.48: Yasin’in röveşata vuruşunda top yandan auta çıktı.

Dk.63: Adil’in uzak mesafeden şutunda top filelere gitti ve MTG öne geçti. (1-0).

Dk.66: Dinopeter’in soldan ortasında Arif topa gelişine vurarak ağlara yolladı ve MTG farkı ikiye taşıdı. (2-0).

Dk.85: Dinopeter’in pasında bir kez daha Arif kaleci ile karşı karşıya kaldığı andaki şutun topu filelere yolladı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. (3-0).

Karşılaşma 3-0 Mağusa Türk Gücü galibiyetiyle sonuçlandı.