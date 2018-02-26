Dev Randevu

K-Pet Süper Lig’de 20.haftanın kapanışında bugün Yenicami ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanacak başkent derbisi iki takım açısında da şampiyonluk yarışındaki en önemli viraj

ZİRVE KAPIŞMASI:

Doğan Türk Birliği’nin 40 puana ulaştığı ligde, 40’ar puanlı iki takım lider Yenicami ile takipçi konumundaki GAÜ Çetinkaya kupanın ardından 3 gün sonra bu kez ligde kapışacak. Başkent derbisi bugün saat 18:15’de başlayacak ve dev mücadeleyi hakem Fehim Dayı yönetecek. Kupadaki çeyrek final ilk maçında Yenicami, Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı.

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de 20.haftanın kapanış mücadelesi dev bir maça sahne oluyor.

Doğan Türk Birliği’nin 40 puana ulaştığı ligde, 40’ar puanlı iki takım lider Yenicami ile takipçi konumundaki GAÜ Çetinkaya kupanın ardından 3 gün sonra bu kez ligde kapışacak.

İki takım 3 gün önce Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşmış ve Yenicami, Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ederek avantaj yakalamıştı.

İki ekip bu kez ligdeki şampiyonluk yarışında çok kritik bir maça çıkacak.

Başkent derbisi bugün saat 18:15’de başlayacak ve dev mücadeleyi hakem Fehim Dayı yönetecek.

Bu maç öncesinde lider Yenicami 40 puan ve gol averajı ile lider, aynı puana sahip Çetinkaya ise Doğan’ın ardından gol averajıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Ezeli rakiplerin ligdeki son 13 maçına baktığımızda her iki takımın da 4’er galibiyeti olduğunu görüyoruz. Ezeli rakipler 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Kim önce geçecek?

Ezelli rakiplerin futbolun en üst seviyesi olan Süper Lig’de oynadıkları maçlar büyük heyecana sahne olurken, GAÜ Çetinkaya’ya 2017-2018 sezonun ilk devresinde sahasında kazandığı 2-0’lık skor ile galibiyet sayılarını eşitlemeyi başardı. Galibiyet sayılarında 4-4 olan takımlardan Yenicami özellikle 2014-2015 sezonunda tüm maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Çetinkaya ise bu başarıyı 2011-2012 sezonunda gerçekleştirdi.

Yenicami ezeli rakibi ile oynadığı maçlarda kendi evinde 3 galibiyet elde ederken, 1 deplasman galibiyetine imza attı. Çetinkaya tarafında ise hem iç sahada hem de dış sahada 2’şer galibiyet bulunuyor.

2016-2017 sezonu her iki takım için de berberlikler yılı oldu. Ezeli rakipler ilk maçta 1-1, ikinci devredeki maçta ise 2-2 berabere kaldılar.

Gollerde “Efsane”nin üstünlüğü var

Gol sayılarını karşılaştırdığımızda siyah-beyazlıların 18, sarı-kırmızlıların ise 19 golü olduğunu görüyoruz. Yenicami kaydettiği 11 golü kendi sahasında 7 golü ise deplasmanda attı. Diğer taraftan GAÜ Çetinkaya ise 9 golü kendi sahasında 10 golü de deplasmanda kaydetti.

İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçtaki sonuçlar:

2017-2018 sezonu

5.hafta: GAÜ Çetinkaya-Yenicami: 2-0

2016-2017 sezonu

12.hafta: GAÜ Çetinkaya-Yenicami: 2-2

27.hafta: Yenicami-GAÜ Çetinkaya:1-1

2015-2016 Sezonu

13.hafta: Çetinkaya-Yenicami: 1-1

26.hafta: Yenicami-Çetinkaya: 2-1

2014-2015 Sezonu

3.hafta: Çetinkaya-Yenicami: 1-3

16.hafta: Yenicami-Çetinkaya: 6-0

2013-2014 Sezonu

hafta: Yenicami-Çetinkaya: 1-0

17.hafta: Çetinkaya-Yenicami: 0-0

2012-2013 Sezonu

hafta: Çetinkaya-Yenicami: 1-1 hafta: Yenicami-Çetinkaya: 0-5

2011-2012 Sezonu