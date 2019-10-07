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Serin ve nemli hava geliyor

7 Ekim 2019

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 26-31 derece dolaylarında seyredecek.
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