AGİT Önderliğinde Gazeteci Değişim Programı’nın İkincisi Başlıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğinde geçen yıl düzenlenen değişim programının ikincisi başlıyor.

AGİT Basın Özgürlüğü Örgütü’nün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında Diyalog Projesi kapsamında düzenlenen Değişim Programı çerçevesinde Perşembe akşamı Dayanışma Evi’nde resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyon öncesinde AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desire, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) Başkanı Yorgos Frangos’un katılımı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda süreç ve yeni projeler ele alındı. Toplantı ardından, Değişim Programı’nda görev alacak gazetecilere Diyalog Projesi anlatıldı, geçen yıl program çerçevesinde görev alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bazı gazeteciler deneyimlerin aktardı. Konuşmaların ardından resepsiyona geçildi.

Resepsiyonda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi’ne verilen Barış Gazeteciliği Ödülü de Desir’e takdim edildi. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desire burada yaptığı konuşmada, “Biz bu programın aslında her iki tarafın çok daha iyi birbirini anlamaya yardımcı olacağını düşünüyoruz. Zaten gazetecilerin de rolü, görevi budur. İnsanlara toplumlara diğer tarafı anlama konusunda yardımcı olmak. Bu Değişim Programı’nın gazeteciler arasında yeni ilişkiler, yeni bağlantılar açısından yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Kurulan bu ilişkiler de devam edebilecek. Gazeteciler bu değişim programı çerçevesinde aslında meslektaş olduklarını ve aynı sorunları yaşadıklarını görecekler. Her iki toplumdaki gazeteci örgütlerine projenin gerçekleştirilmesinde gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. ”dedi.