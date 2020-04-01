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Serdar Denktaş: En azından tüpgaz üstündeki vergiyi sıfırlayın

1 Nisan 2020
Serdar Denktaş

DP Milletvekili Serdar Denktaş karantina altındaki Dipkarpaz bölgesinin sıkıntılarına değindi ve hükümete  çağrıda bulundu.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

Hepimiz kendi derdimize düştük,ilk duyduğumuzda konuştuk sonra Allah’a havale edip unuttuk…Sosyal medyada konusu bile geçmiyor..Nerden bahsetiiğimi düşünmeyin hemen söyleyim.
KARANTİNA ALTINA ALINAN KARPAZ KÖYLERİ
Karpaz bölgesinden arkadaşlar arıyor..Evlerin bir kısmı almakta olduğu sosyal yardım parası ile mümkün olduğunca idare ediyor..Ama o bölge insanının çoğu gün çalışıp gün yiyenlerden. Toptancı bakkala,bakkal vatandaşa peşin para almadan mal vermiyor.
Kimisinin bebeği var.Bezi bitse hadi “eskiden hazır bezmi vardı” deyip geçebilirsiniz. Bebeğin gıdası.?Evin ihtiyacı? O köylere daha yakından bakmak zorunda devlet.
Yeri gelmişken bir öneri daha yapayım. Her aile evinde bol bol yemek yapıyor. Allahtan havalar ısındı ve artık soba yakma gereği pek kalmadı.
En azından şu tüpgaz üstündeki vergiyi sıfırlayıp toptancı ve bayi paylarını biraz aşağıya indirin. İnsanlar bir yerine iki tüpgaz alabilsin…

Hepimiz kendi derdimize düştük,ilk duyduğumuzda konuştuk sonra Allah’a havale edip unuttuk…Sosyal medyada konusu bile…

Serdar Denktas paylaştı: 1 Nisan 2020 Çarşamba



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