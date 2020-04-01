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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

1 Nisan 2020

Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 900 bini geçti. Salgın nedeniyle dünya genelinde 45 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 903 bin 819’a ulaştı.

Güncelleme: 1 Nisan 2020 21.30

Yeni tip koronavirüs vaka sayısında ABD, 200 bin 269 vakayla ilk sıraya yerleşirken, onu 110 bin 574 vakayla İtalya ve 102 bin 136 vakayla İspanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 81 bin 554 vaka kayda geçti. 75 bin 754 vakanın görüldüğü Almanya, 52 bin 128 vakanın görüldüğü Fransa, 47 bin 593 vakanın görüldüğü İran, 29 bin 474 vakanın görüldüğü İngiltere, 17 bin 137 vakanın görüldüğü İsviçre, 13 bin 964 vakanın görüldüğü Belçika, 13 bin 614 vakanın görüldüğü Hollanda, 13 bin 531 vakanın görüldüğü Türkiye, 10 bin 585 vakanın görüldüğü Avusturya, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200’e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 45 bin 334 kişi hayatını kaybetti.



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