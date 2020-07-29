Serdar Denktaş basın toplantısı düzenliyor

Havadis (Özel)

Uzun yıllar Demokrat Parti’nin Genel Başkanlığını yapan, koalisyon hükümetlerinde çeşitli bakanlıklarda görev alan Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 12 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya karar verdi.

Bir süredir yakın çevresi ile adaylığını tartışan Denktaş Demokrat Parti Genel Başkanlığından istifa ettikten sonra kendi deyimi ile siyaseti “izlemeye” almıştı.

Serdar Denktaş’ın seçim propaganda sürecini de planladığı ve geçmişte yakinen çalıştığı araştırmacı Kudret Akay ile anlaştığı belirtildi. Demokrat Parti basın ofisinden verilen bilgiye göre Serdar Denktaş, Perşembe günü saat 10:00’da Golden Tulip Otel’de geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyecek ve hem mevcut hükümet hem de adaylığı ile ilgili önemli açıklamalar yapacak.