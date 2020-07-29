KıbrısSürmanşet

5 sendikadan ortak eylem

29 Temmuz 2020
Ek Mesaiye Kalmama Eylemini

Sağlık alanında örgütlü 5 sendika sağlıktaki ek mesailerin ödememesinden dolayı yarın “Ek Mesaiye Kalmama Eylemini” başlatacaklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Sağlıktaki ek mesailerin ödememesinden dolayı daha önce askıya almış olduğumuz “Ek Mesaiye Kalmama Eylemini” yarın sabah saat 07:00 ‘den itibaren başlatacağımızı, saat 11:30’da Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bırakacağımızı, ardından Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bırakacağımızı ve bundan sonraki eylem modelimizi açıklayacağımızı kamuoyuna bildiririz.

 

K.T Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)

K.T Amme Memurları Sendikası (KTAMS)

K.T Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

K.K.T.C Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ)

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ( TIP-İŞ)


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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