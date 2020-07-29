5 sendikadan ortak eylem

Sağlık alanında örgütlü 5 sendika sağlıktaki ek mesailerin ödememesinden dolayı yarın “Ek Mesaiye Kalmama Eylemini” başlatacaklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Sağlıktaki ek mesailerin ödememesinden dolayı daha önce askıya almış olduğumuz “Ek Mesaiye Kalmama Eylemini” yarın sabah saat 07:00 ‘den itibaren başlatacağımızı, saat 11:30’da Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bırakacağımızı, ardından Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bırakacağımızı ve bundan sonraki eylem modelimizi açıklayacağımızı kamuoyuna bildiririz.

K.T Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)

K.T Amme Memurları Sendikası (KTAMS)

K.T Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

K.K.T.C Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ)

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ( TIP-İŞ)