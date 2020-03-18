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Serbest Çalışan Hekimler Birliği Pilli’nin görevden alınmasını istedi

18 Mart 2020

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Covid-19 virüsüne karşı yeterli hazırlıkları yapamadığı gerekçesiyle Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınması için Başbakan Ersin Tatar’a çağrıda bulundu.

KTSÇHB Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakana çağrımızdır. Aşağıdaki gerekçelerden dolayı Sayın Sağlık Bakanını derhal görevden alınız yoksa bu kumar çoğunuzun siyasi hayatının sonu olacaktır” dedi.

Gardiyanoğlu, Ali Pilli’nin Virüsün 3.5 ay önce yayılmaya başlamasına rağmen gerekli hazırlıklar yapmadığını, karantina hastanesi konusunda alınan kararları devamlı olarak değiştirdiğini, Bakan’ın halka solunum cihazlarının yeterliliği konusunda doğru söylemediğini savundu ve bu gerekçelerden dolayı Pilli’nin görevden alınması çağrısında bulundu.

Salgını önlemenin yolunun dünyada bu salgınla başarılı şekilde başa çıkan ülkeleri örnek almak olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “Hastalara erken tanı koymak zorundayız tüm şüpheli hastalara test yapmak zorundasınız” dedi..

Solunum cihazları konusunda Gardiyanoğlu, cihazları tedarik edecek olan firma, cihazlar konusunda uzmanlara danışılıp danışılmadığı konusunda bilgi verilmesini de istedi.




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