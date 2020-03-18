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Türkiye’de maskeler reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek

18 Mart 2020

TC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek.

Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

YC Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı. N95, FFP2 ve FFP3 maskelere reçete zorunluluğu geldi.

Açıklamada bazı maskelere reçete zorunluluğu getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğininn temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”




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