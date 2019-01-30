Şenol Güneş: Quaresma ile Tolgay gidiyor, Vida kaldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma ve Tolgay Arslan’ın takımdan ayrılacağını açıkladı. Güneş, “Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Alper Potuk’un maaşı bize uysa alırız” dedi.
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş’ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, siyah beyazlı ekipteki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, takımdan ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida ve Enzo Roco için, “Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak. Enzo Roco’nun da ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor” açıklamasında bulundu.
‘BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİF GELMEDİ’
Güneş, Beşiktaş’tan sonra kariyerine nasıl devam edeceğine yönelik soru üzerine, “Beşiktaş’tan sonra çalışacağım en iyi yer milli takımdır diye daha önce de söylemiştim. Motivasyonumda düşme yok, aynı hırsla çalışmaya devam ediyorum” dedi.