Şenol Güneş: Quaresma ile Tolgay gidiyor, Vida kaldı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş’ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, siyah beyazlı ekipteki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneş, Tolgay Arslan ve Ricardo Quaresma’yla ilgili, “Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile anlaştı. Quaresma yüzde 90 takımdan ayrılacak” dedi.Güneş, Quaresma’dan doğan boşluk ve yerine gelecek isimler için ise “Bu saatten sonra Quaresma’nın yerine gelecek olan futbolcu da aynı kalitede olmaz. Alper Potuk’un maaşı bize uysa alırız” ifadesini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımdan ayrılacağı konuşulan Domagoj Vida ve Enzo Roco için, “Domagoj Vida transferi dün konuşuldu ama olmadı. Vida, takımda kalacak. Enzo Roco’nun da ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor” açıklamasında bulundu.

‘BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİF GELMEDİ’