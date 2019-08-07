Şenoğlu kurtarılamadı

Büyükkonuk’ta yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Erhan Şenoğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
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