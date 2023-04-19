Girne Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilkini Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret ederek, kısa süreliğine Girne Belediye Başkanlığı makamına oturdu. Girne Kenti için kendi icraatlarını ortaya koyan Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri, Girne’de yaşanan çevre, trafik, temizlik gibi konulara parmak bastı. Mustafa Çağatay İlkokulu ile ilgili ihtiyaçları da masaya yatıran öğrenciler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a bu yönde taleplerini iletti.

Şenkul: 22-23 Nisan’da tüm çocukları Ramadan Cemil Meydanına bekliyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklar için mutlu ve kutlu olması dileklerini dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 22-23 Nisan tarihlerinde, Girne Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayramı Kutlaması’ etkinliklerine tüm çocukların davetli olduğunu hatırlattı. Etkinliklerin tümüyle ücretsiz ve çocuklara hitap eden aktivitelerden oluştuğunu hatırlatan Şenkul, tüm çocukları orda görmek istediği yönündeki temennisini dile getirdi.