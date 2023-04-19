“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi II” kapsamında “Teknolojik Girişimcilik” seminerleri düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi II” kapsamında “Teknolojik Girişimcilik” seminerleri düzenledi. Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlenen Teknoloji Girişimcilik Seminerleri proje okulları olarak yer alan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Bekirpaşa Lisesi ve Mehmetçik Ortaokulu’nda gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğinde, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda yürütülen “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi II” kapsamında verilen Teknolojik Girişimcilik eğitimlerinde çocuklara geçmişten bugüne teknolojinin hayatımıza getirdiği yenilikler, geleceğin meslekleri, güvenli internet kullanımı, KKTC ve dünyada teknoloji ile girişimcilik kapsamında bakış açısı kazandırılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Mühendisi Radyo ve Şebeke Planlama Uzmanı Münür Erenler tarafından verilen eğitimlere öğretmen ve öğrenciler yanında GİAD Başkanı Orhan Gavani, GİAD Asbaşkanı Volkan Tunalı, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanları Selin Cansunar Üresin ve Ertan Berksu katıldı.

Verilen eğitimlerde öğrencilere, “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi II” kapsamında oluşturacakları girişimcilik projeleri için teknolojik bakış açısı ile farkındalık kazandırılması amaçlandı.