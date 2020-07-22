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Senin: Mensubu olduğu partiyi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın

23 Temmuz 2020
Halkın Partisi Genel Başkan vekili Yenal Senin, Hamza Ersan Saner, HP, UBP

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üstü kapalı olarak Hamza Ersan Saner’in açıklamalarına cevap verdi.

Senin’in o paylaşımı:

Ağızdan çıkan söz sahibini bağlar. Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin. Bunu yapmayıp dönüp üstüne “Kınama” mesajı yayınlamak abestle iştigaldir. Bugün sınırlarını bilmeyip onu bunu görevden almak lazım denileceğine bence kendisi bu sözlerden sonra mensubu olduğu parti’yi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın.. Siyasi hesaplar- rant düzeni değil, toplum menfaati herşeyden önce gelir. Bu anlayış bu topraklarda hakim olana kadar mücadeleye #devam

Ağızdan çıkan söz sahibini bağlar. Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin. Bunu yapmayıp dönüp üstüne "Kınama"…

Yenal Senin paylaştı: 22 Temmuz 2020 Çarşamba


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