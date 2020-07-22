Besim: Sonbaharda diğer virüslerle birleşen Covid-19’u çok daha ağır yaşayabiliriz

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete vakalar ve pandemi hastanesi konusunda uyarılarda bulundu.

Besim’in paylaşımı:

Vakalar artıyor.

Artık yerel bulaş an meselesi.

Burhan Nalbantoğlu yine Pandemi hastanesine dönüşüyor.

Non-Covid (Covid olmayan) hastalar yine kaderine terk edilecek…

Halen bir Pandemi hastanemiz yok.

Çok geç olmadan test sonuçları çıkana dek girişleri karantinalı hale getirin veya kişileri ciddi takibe alın…

Pandemi hastanesini bir an önce yapın. Unutmayalım ki; sonbaharda diğer virüslerle birleşen Covid-19’u çok daha ağır yaşayabiliriz.