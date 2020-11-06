Senin: Kucaklayıcı bir model konuşulabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle görüşüyor. Tatar, bu kapsamda Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin’i kabul etti.

Sayın Cumhurbaşkanına hassasiyetlerimizi aktardık. Hükümet için birden çok seçenek olduğunu söyledik. Partiler kendi iç değerlendirmelerini yapacaktır. Yetkiler Parti Meclis’lerindedir. Ekonomi sıkıntılar ve pandemi süreci devam ederken toplumun her kesiminden kucaklayıcı bir model olabilir.