Şener Elcil, Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuracak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, karma evliliklerden olan kişilerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı talepleri konusunda Politis gazetesine yaptığı açıklamada, çözüm bulunması için ilk önce Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunulacağını söyledi.

Politis gazetesi; “İşgal Sebebiyle Ayrımcılık – Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinden Olan Çocuklar Çözüm Bulmak İçin İlk Önce İçişleri Bakanlığı’na Başvuracak” başlıklı haberinde, Elcil’in gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Buna göre açıklamasında, “KTÖS ile KTOEÖS sendikalarının, adalete başvurmadan önce, çözüm olup olamayacağını görmek için, ilk önce devlete ve İçişleri Bakanlığı’na başvuracaklarını” dile getiren Elcil, “sendikaların, bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin yabancı vatandaşlarla, özellikle de Türk vatandaşlarıyla yaptığı karma evliliklerinden olan dört bin kişiyi organize etmeyi üstlendiğini” ifade etti.

Gazeteye göre Elcil açıklamasında ayrıca, “4 bin ve daha çoğu durum arasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu kriterler temelinde, Kıbrıs vatandaşlığı hakkına sahip olması gereken çok sayıda kişi olduğunu” dile getirdi.

Elcil’in söylediklerine dayanarak, “problemin çoğunun, çalışanların tavırları ve genel olarak sistemden kaynaklandığının görüldüğünü” yazan gazete, Elcil’in bundan ötürü, konuyu gündeme getirmek için Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile bir görüşme isteğinde bulunma niyeti olduğunu ekledi.

Sendikaların temsilcilerinin halihazırda Rum Ombudsman Maria Stilianidu Lottidi ile görüştüğünü de kaydeden gazete, Lottidi’nin, bu konunun Rum İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde olduğunu söylediğinden bahsedildiğini belirtti.

Konuyla ilgili kişilerin ilk çabasının, Rum Yönetimi’nin kurumları vasıtasıyla yapılacağını dile getiren Elcil, ilk önce yetkililerle görüşüp durumu izah etmeleri ve kendilerine ne yapmayı planladıklarını sormaları gerektiğini söyledi.

Gazete, Elcil’in, çözüm olmaması durumunda, ilgili şahısların “Kıbrıs Cumhuriyeti” mahkemelerine başvurmasını ihtimal dışında bırakmadığını da yazdı.

İki sendikanın görüşünün, bugünkü durumun mantıksız olduğu yönünde olduğunu kaydeden gazeteye göre, “karma evliliklerden olan çocukların, Kıbrıs devletinin kendilerini tanımayı kabul etmemesinden ötürü, Türk vatandaşı olmaya mecbur edildiklerini” savunan Elcil, sözlerinin devamında, “bunlar Kıbrıs’ta doğdu ve kendilerini Kıbrıslı Türk gibi hissediyorlar, ancak bu kişiler Türk vatandaşlığı almaya iteleniyor” ifadelerini kullandı.

Bu insanların çoğunun Kıbrıs sorununun çözümünden yana olduklarını da dile getiren Elcil, ancak bu kişilerin siyasi durum yüzünden ayrımcılık mağduru olduklarını belirtti.

Elcil, 1974 öncesinde yapılan evliliklerden doğan kişilerle ilgili olarak, beklemede bulunan vatandaşlık başvuruları olduğunu da sözlerine ekledi.

Habere göre, insan hakları avukatı Nikoletta Haralambidu ise gazeteye açıklamasında, Rum Yönetimi’nin kayda geçirdiği kriterlerin çelişkili bir şekilde uygulanmasından söz etti.

Haralambidu, Kıbrıs Türk sendikalarının önündeki durumlar arasında, kriterler temelinde vatandaşlık almaya hakkı olan kişilerin başvurularının reddedildiği veya başvuruları konusunda hiçbir yanıt almadıkları gibi durumlar olduğunu sözlerine ekledi.