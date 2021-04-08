Sendikalar Meclis önünde eylemde

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için genel grev yapıyor.

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için genel grev yapıyor. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi Sen) üyeleri gerçekleştirilecek kortejlerle meclis önüne yürüdü.