Ruso:  Vaka sayılarında artış yaşanmaması için denetimler yapılmalı, test kapasitesi sayısı artırılmalı

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso Kıbrıs Türk Tabipler Birliği adına yaptığı açıklamada,Covid-19 ile mücadelede dünyada ve ülkemizde son durumu paylaştı. Ruso’nun paylaşımı şöyle;

2021 yılının 12. haftasının sonunda (01-04-21 tarihi itibariyle) 30 ülkedeki resmi ulusal kaynaklardan ECDC tarafından toplanan verilere dayalı olarak AB / AEA için 14 günlük vaka bildirim oranı 100.000 kişi başına 489 (ülke aralığı: 27-1 364) dur. Oran beş haftadır artmaktadır. Yüksek vaka bildirim oranlarına sahip 29 ülke arasında (100.000 kişi başına en az 60) 17 ülkede (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Macaristan, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç) artışlar görülmüştür.

hafta için 19 ülkeden toplanan veriler, COVID-19 nedeniyle YBÜ’de 100.000 nüfus başına 1,8 hasta olduğunu göstermektedir. 13 ülkeden alınan verilere dayalı olarak haftalık YBÜ kabulleri, 100.000 nüfus başına dört yeni kabul olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde ise 29.3.2021-5.4.2021 haftasında 100 000 kişi başına 92.93 COVID-19 pozitif vaka saptanmış aynı dönemde yoğun bakıma 100 000 kişi başına 1.04 hasta alınmıştır.

Ülkemizde son dönemde toplumsal tedbirler seri olarak kaldırılmaktadır. Artan dolaşıma ve temaslara bağlı vaka sayılarında artış yaşanmaması için açılımlara paralel denetimlerde ve tarama testlerinde de artış sağlanmalıyken, vaka sayılarında artış yaşanmaması için test kapasitesi sayısının halen aynı kaldığı gözlenmektedir. Salgın kontrolünü sağlamada en etkili araçlardan biri olan enfekte kişilerin tespiti ve toplumun geri kalanından izolasyonu için topluma yönelik daha çok test yapılmalı, bu amaçla test kapasitesi artırılırken de en güvenli yollar kullanılmalıdır. PCR test kapasitesi, cihaz sayısı ve insan işgücü planlaması yapılarak güvenle artırılabilir. Bunun dışında Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde kullanıma giren Hızlı Antijen Testleri doğru kullanım alanlarında güvenle yapılabilmektedir. Hızlı Antijen Testleri kullanımında öncelikli olarak FDA onaylı kitlerin seçilmesi en güvenli yol olacaktır. Bunun haricinde acil kullanım onayı almamış Hızlı Antijen Kitlerinin seçilmesi durumunda ise güvenli PCR ile korelasyon çalışması yapıldıktan sonra güvenle kullanılması gerekmektedir.

Bugüne kadar salgını kontrol etmekte oldukça etkin bir şekilde kullandığımız temaslı takibinin devamının sağlanması için Temas Takip Ekibine gerekli personel ve teknik desteğin sağlanması önemlidir.

Aşılama programlarının ivedilikle hayata geçirilmesinin halk sağlığına katkısı büyük olacaktır. Toplum bağışıklığını sağlamak adına aşılamada belirtilen rakamların (toplumun en az %65’i ) ülke olarak halen çok altında kalmaktayız. Bu nedenle doğru aşılama stratejisiyle, doğru denetim ve düzenlenme yapılarak ivedilikle aşılamaya devam etmek gerekmektedir. Ancak aşılanan kişilerin de halen hasta olabileceği ve hastalığın kişiden kişiye bulaşabileceği unutulmamalıdır.

Son olarak ise tüm koruyucu önlemlere uymak hem yönetimsel hem de bireysel olarak en büyük sorumluluğumuz olmaya devam etmelidir. Tedbirlere uyumun sağlanması ve artırılması için gerekli düzenlemelerin ve etkin denetimlerin yapılması önemlidir. Covid-19 hastalığından korunmaya yönelik kişisel koruyucu önlemler olan maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı ve hijyen kurallarına uyma gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)