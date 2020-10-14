Sendikal Platform Akıncı’ya destek belirtti

Sendikal Platform, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’ya destek belirtti.

Sendikal Platform, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’ya destek belirtti. Sendikal Platform’un açıklaması, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, KTOEÖS, EL-SEN, BES, BASIN-SEN, TEL-SEN, ÇAĞ-SEN, KES, TES, HTKS ve DAÜ-SEN imzasıyla yayınlandı.

“Ortak hedeflerini birleştirerek ortak mücadele çatısı olan Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların en net ortak hedefi federal çözümdür. Platforma bağlı tüm sendikaların tüzüklerinde yer alan bu hedef, aynı zamanda Sendikal Platform’un da süreç içerisinde en öncelikli vizyonu haline gelmiştir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Geldiğimiz aşamada bir seçimden fazlası haline gelen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bizi çok sorulu ama tek hedefli bir referandum bekliyor. Kuşkusuz toplumsal her konuda taraf olan ve bunu parmağının arkasına saklanmadan açıkça ortaya koyan Sendikal Platform, ‘referandum’ diye adlandırdığımız bu süreçte de vizyon ve ilkleri doğrultusunda taraf olacaktır.

Baskı ve dayatmaların, oy avcılığının yapılarak Kıbrıs Türk halkının iradesine dışardan müdahale edildiği gerçeğinden hareketle, Sendikal Platform’un tarafı bölünmüşlük değil federal çözümdür; gericilik değil laikliktir; biat değil özgürlüktür”

Sendikal Platformun talebinin kendi kendini yöneten bir ülke, vizyonunun ise barış ve çözüm olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda vizyonumuzun bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’yla örtüştüğü açıktır. Hem toplumsal hem de çözüm irademizi 18 Ekim tarihinde vereceğimiz doğru cevap ile sandığa yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denildi.