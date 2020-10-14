Dünya

İngiltere kapsamlı D vitamini testlerine başlıyor

14 Ekim 2020
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Güneş ışığından elde edilen D vitaminin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı etkisi bilim dünyasında tartışılan önemli konulardan birini oluşturuyor. Bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan pandemiye karşı aşı bulunana kadar herhangi etkili tedavi bulunması acil önem taşıyor. Bu kapsamda İngiltere, dünyadaki en geniş kapsamlı D vitamini deneylerinden birini başlatacağını açıkladı. Daha önce yapılan araştırmalar, D vitaminin corona virüsün verdiği zararı ve ölümleri azaltabileceğini ortaya koymuştu.







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14 Ekim 2020

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