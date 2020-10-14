İngiltere kapsamlı D vitamini testlerine başlıyor

G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131ndan elde edilen D vitaminin yeni tip corona vir\u00fcse (Covid-19) kar\u015f\u0131 etkisi bilim d\u00fcnyas\u0131nda tart\u0131\u015f\u0131lan \u00f6nemli konulardan birini olu\u015fturuyor. Bir milyonu a\u015fk\u0131n ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne yol a\u00e7an pandemiye kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 bulunana kadar herhangi etkili tedavi bulunmas\u0131 acil \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Bu kapsamda \u0130ngiltere, d\u00fcnyadaki en geni\u015f kapsaml\u0131 D vitamini deneylerinden birini ba\u015flataca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Daha \u00f6nce yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, D vitaminin corona vir\u00fcs\u00fcn verdi\u011fi zarar\u0131 ve \u00f6l\u00fcmleri azaltabilece\u011fini ortaya koymu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de yer alan Quenn Mary Londra \u00dcniversitesi, d\u00fcnyada ger\u00e7ekle\u015ftirilen en geni\u015f kapsaml\u0131 D vitamini testlerinden birine ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\u201cCORONAVIT\u201d adl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n alt\u0131 ay boyunca s\u00fcrece\u011fi ve Covid-19 ve di\u011fer akut solunum yolu enfeksiyonlar\u0131n\u0131n riskini azalt\u0131p azalmayaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in \u00e7e\u015fitli ya\u015f ve etnik gruplardan 5 bin ki\u015finin \u00fczerinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecce\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nCorona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00a0etkili bir a\u015f\u0131 geli\u015ftirilinceye kadar, insanlar\u0131n solunum yolu enfeksiyonlar\u0131na kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rma stratejilerine acilen ihtiya\u00e7 duyuluyor. G\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 vitamini olarak da bilinen D vitaminin corona vir\u00fcsten korunmada \u00f6nemli \u00a0bir rol oynay\u0131p oynamayaca\u011f\u0131 konusunda son zamanlarda bilim d\u00fcnyas\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir tart\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor, ancak bilimsel kan\u0131tlar hala yetersiz.\r\n\r\nD V\u0130TAM\u0130N\u0130 EKS\u0130KL\u0130\u011e\u0130 OLAN K\u0130\u015e\u0130LER V\u0130R\u00dcSE DAHA DUYARLI\r\n\r\nBa\u015f ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Profes\u00f6r Adrian Martineau, konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00a0\u201cD vitamininin solunum yolu enfeksiyonlar\u0131 riskini azaltabilece\u011fine dair artan kan\u0131tlar var, son zamanlarda yap\u0131lan baz\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar, daha d\u00fc\u015f\u00fck D vitamini seviyelerine sahip ki\u015filerin corona vir\u00fcse daha duyarl\u0131 olabilece\u011fini \u00f6ne s\u00fcr\u00fcyor. Kuzey Yar\u0131m K\u00fcre\u2019de ya\u015fayan bir\u00e7ok insan, \u00f6zellikle solunum yolu enfeksiyonlar\u0131n\u0131n en yayg\u0131n oldu\u011fu k\u0131\u015f ve ilkbaharda, d\u00fc\u015f\u00fck D vitamini seviyelerine sahiptir. D vitamini eksikli\u011fi, ya\u015fl\u0131larda, a\u015f\u0131r\u0131 kilolu ki\u015filerde ve Covid-19\u2019a kar\u015f\u0131 riskli olan t\u00fcm gruplarda daha s\u0131k g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nK\u00dcRESEL SA\u011eLIK SORUNU\r\n\r\n\u00d6te yandan, d\u00fcnya genelinde yakla\u015f\u0131k 1 milyar insan\u0131n D vitamini eksikli\u011fi ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Uzmanlar, karantina uygulamalar\u0131 g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 al\u0131m\u0131n\u0131n azlamas\u0131yla say\u0131n\u0131n artabilece\u011finden endi\u015fe ediyor. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan D vitamini eksikli\u011fi ve yetersizli\u011fi k\u00fcresel bir sa\u011fl\u0131k problemi olarak kabul ediliyor.\r\n\r\nT\u00dcRK\u0130YE'DE HER 10 K\u0130\u015e\u0130DEN 9'UNUN D V\u0130TAM\u0130N\u0130 EKS\u0130K\r\n\r\nBununla birlikte, T\u00fcrkiye'de her 10 ki\u015fiden 9'unda D vitamini eksikli\u011fi var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve s\u00fcrekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora ba\u015fvurulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\nD vitamini, cilt g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131na maruz kald\u0131\u011f\u0131nda \u00fcretiliyor ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemi i\u00e7in gerekiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n