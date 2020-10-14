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IMF: Corona virüs 28 trilyon dolara mal olacak

14 Ekim 2020
salgının maliyeti




IMF, küresel ekonomiyi derinden sarsan corona virüs salgınının 2020 sonundaki maliyetinin 28 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. Fonun açıklamasına göre 28 trilyon dolar korkulandan çok daha az bir miktara denk geliyor. İspanya ekonomisinin yüzde 12.8 küçülmesi bekleniyor.







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14 Ekim 2020

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