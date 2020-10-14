IMF: Corona virüs 28 trilyon dolara mal olacak

IMF, k\u00fcresel ekonomiyi derinden sarsan corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n 2020 sonundaki maliyetinin 28 trilyon dolar olaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyor. Fonun a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re 28 trilyon dolar korkulandan \u00e7ok daha az bir miktara denk geliyor. \u0130spanya ekonomisinin y\u00fczde 12.8 k\u00fc\u00e7\u00fclmesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\nCorona vir\u00fcs k\u00fcresel salg\u0131n\u0131 hem 2020'ye ait hem \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llar\u0131n ekonomik planlar\u0131n\u0131 k\u00f6k\u00fcnden de\u011fi\u015ftirdi.\r\n\r\nUluslararas\u0131 Para Fonu (IMF) salg\u0131na y\u00f6nelik ekonomik tahminlerini g\u00fcncelledi.\r\n\r\nIMF raporuna g\u00f6re Covid-19'un ekonomik y\u0131k\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 beklenenden daha az oldu. Yine de k\u00fcresel ekonominin 2020'yi 28 trilyon dolar salg\u0131n faturas\u0131yla kapatmas\u0131 tahmin ediliyor.\r\n\r\nHaziran ay\u0131ndaki raporunda k\u00fcresel ekonominin y\u00fczde 5.2 k\u00fc\u00e7\u00fclece\u011fini tahmin eden IMF, bu oran\u0131 da g\u00fcncelledi. IMF'nin tahminine g\u00f6re yeni k\u00fc\u00e7\u00fclme oran\u0131 y\u00fczde 4.4 olacak.\r\n\r\nSon aylardaki ekonomik toparlanmalar nedeniyle k\u00fcresel ekonominin kayb\u0131na ili\u015fkin beklentiler 33 trilyon dolardan 28 trilyon dolara indirildi.\r\n\r\nEN \u00c7OK K\u00dc\u00c7\u00dcLMES\u0130 BEKLENEN \u00dcLKELER\r\n\r\nIMF raporunda ayr\u0131ca ekonomisi en \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fclecek \u00fclkeler tahminini de payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nTahminlere g\u00f6re \u0130spanya y\u00fczde 12.8 k\u00fc\u00e7\u00fclmeyle listenin zirvesinde yer oluyor. \u0130spanya'y\u0131 y\u00fczde 10.6 ile \u0130talya, y\u00fczde 9.8 ile Fransa, y\u00fczde 9.8 ile \u0130ngiltere ve y\u00fczde 7.1 ile Kanada takip ediyor.\r\n