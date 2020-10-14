Türkiye

Can Dündar için 35 yıla kadar hapis istemi

14 Ekim 2020
can dündar




MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar’ın 35 yıla kadar hapsi istendi.







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14 Ekim 2020

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