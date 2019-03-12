KıbrısMagazin

Selda Bağcan DAÜ’de konser verecek

12 Mart 2019
SELDA BAĞCAN

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin 8’incisi, 15 Mart Cuma gecesi Selda Bağcan’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkülerle DAÜ etkinliğinde, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri, DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra ve Selda Bağcan konserleri yer alacak.

19.30-22.30 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak Türkülerle DAÜ 8 etkinliği, ücretsiz ve halka açık olacak.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konsere halkın da davetli olduğu belirtildi.

 

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