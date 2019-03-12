Kategorisiz

Öğrenci taşımacılığında sahte evrakla 419 bin TL temin eden 2 kişi tutuklandı

12 Mart 2019
uyuşturucu

Öğrenci taşımacılığı yapan ve sahte evrakla 419 bin TL para temin ettikleri saptanan iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, 2016-2017 yılları arasında, H.E.U.’nun (K-53) Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formları, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi olan Y.Ö. (E-31) ile birlikte sahteleyerek tedavüle sürüp, ödenmesi gereken miktardan fazla yaklaşık 419 bin  TL’yi sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

H.E.U. ve Y.Ö. tutuklandı.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

venezuella

ABD, Venezüella’daki tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekiyor

12 Mart 2019
ergün karadağ

Dövdü, tecavüz etti, parasını çaldı

6 Mart 2019

Süt bedelleri ödeniyor

5 Mart 2019
Almanya din adamları

Almanya din görevlilerine dil bilme şartı getiriyor

5 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı