Sefaoğlu’nun iki hafta da ikinci kazası

Bu akşam saat 18.00 sularında Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Fatih Terim Sefaoğlu (E-36), 161 promil alkol tesiri altında CL 186 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıktı. Ardından refüj içerisinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpışma sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2 hafta önce yine kaza yapmıştı

Güzelyurt Lefkoşa Anayolu’nda %129 mlg. Alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’ de sakin Fatih Terim SEFAOĞLU (E-36) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile toprak sette çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştu. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanmıştı.