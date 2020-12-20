232 promil alkolle direksiyon hakimiyetini kaybetti

Bu akşam saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Fatih Ahmet Yılmaz (E-29), 232 promil alkollü içki tesiri altında NJ 675 plakalı araç ile Ağaç Market önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan MR 419 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan MR 419 plakalı araç da önünde park halinde bulunan ES 639 plakalı araca çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.