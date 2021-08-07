Sedat Peker sessizliğini 50 tweetle bozdu

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyen Peker, hayatını kaybeden eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun kendisine “Aliye Uzun” adlı bir kadından bahsettiğini anlattı.

Kuzu’nun, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile olan fotoğrafını paylaşan Peker, “Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz, dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti’yle Burhan Kuzu’yu tanıştıran kişidir.” dedi.

Peker açıklamasının devamında, bir diğer uyuşturucu baronu Orhan Ünğan’ın Burhan Kuzu ile olan iletişiminden bahsetti. Peker, “Burhan Hoca daha önce dostluk yaptığı Zindaşti’nin düşmanı olan Orhan Ungan’ın her istediğini yerine getirmeye başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA YARATAN ADLİ TIP RAPORLARINI HATIRLATTI

Peker, Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü öne sürülen Yeldana Kaharman olayına da değindi.

Adli tıp raporu tartışma konusunu olan Yeldana Kaharman’ın ölümüne dikkat çeken Peker, Burhan Kuzu’nun WhatsApp yazışmasını paylaşıp, “Burhan Hoca’nın yazışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var. Yine yazışmada göreceğiniz üzere bu beyefendinin gerekli ödemeyi yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Burhan Hoca konuyla ilgilenir ve raporun Burhan Hoca’dan istendiği gibi çıktığı da araştırıldığında görülüp öğrenilebilir.” dedi.

SOYLU’YA SESLENDİ

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünü hatırlatan Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret ederek “Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan ümit can uygunun kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası süleyman soylunun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.