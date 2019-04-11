Seçim belirsizliğinin yükselttiği dolar 5.74’ün üzerine çıktı

Seçim belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda dolar/TL’de yukarı hareket hızlandı. Kur yüzde 1 primle 5.74‘ü üzerine çıktı.

Dün kapanışta 5.68 seviyesinde yer alan kur bugün 5.74’ün üzerine hareketlendi. Dolar/TL saat 14:11’de yüzde 1,10 yükselişle 5.7440’dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,20 artışla 6.4870 seviyesindeydi. Dolar endeksi hafif aşağı yönde 96.902 seviyesinde yer alırken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,10 artışla 97.120 puanda.

Bugün Commerzbank tarafından paylaşılan notta, “Dolar/TL paritesinde önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir trend izleneceğini tahmin ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Seçimlerin üzerinden 11 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul özelindeki tartışmalar sonlanmış değil. AKP seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca S-400 konusu ABD ile ilişkiler noktasında yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’dan ikinci S-400’ün de alınabileceğini, ayrıca ABD F-35 uçaklarını vermezse başka ülkelerden de uçak alabileceklerini söyledi.

Diğer taraftan ABD’de senatörler, ABD vatandaşlarının ve ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türklerin tutuklanmasından sorumlu üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

Euro/TL: 6,50

Sterlin/TL: 7,54