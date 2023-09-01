SEC, Bitcoin ETF kararlarını açıkladı: Bitcoin’de kayıplar derinleşti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin halihazırda masasında bulunan tüm başvuları erteledi. SEC’nin bu kararı ise Grayscale davası sonrası Bitcoin’deki güçlü alımların tersine dönmesine sebep oldu.

Kripto para yatırımcıları, SEC’nin 7 spot Bitcoin başvurusuna yönelik ilk değerlendirmesini yapmasını büyük bir ilgiyle bekliyordu.

Buna göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin beklenen kararlarını açıkladı.

SEC’nin aldığı kararlar kapsamında önce WisdomTree’nin spot Bitcoin ETF başvurusuna erteleme kararı geldi. Ardından onu Invesco, Valkyrie, Fidelity, VanEck ve Bitwise takip etti.

Son olarak onay ihtimali tamamından daha yüksek olarak görülen BlackRock başvurusu da diğer başvurular gibi ertelendi.

Bitcoin yeniden 26 bin dolara geriledi

Üst üste gelen erteleme kararlarının ardından Bitcoin fiyatı ise düşüşünü hızlandırdı.

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, gün içerisinde ABD’den gelen ekonomik verilerin ardından başlattığı düşüş hareketine, spot ETF başvurularının ertelenmesi ile derinlik kazandırdı.

Bitcoin, erteleme kararlarından önce 26 bin 300 dolardan işlem görürken, kararların ardından 25 bin 833 dolara kadar geri çekildi. Lider kripto para birimi bugün saat 09.30 itibarıyla ise %4,49 düşüşle 26.017 dolardan işlem gördü.

Bu gelişmelerin ardından kripto yatırımcılarının başvurular için bekleyeceği yeni tarih ise 17 Ekim 2023 olacak. Buna göre, SEC’nin en geç bu tarihte başvuruları erteleme, ret veya kabul kararı vermesi bekleniyor.