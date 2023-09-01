Özersay: Eskiden New York öncesi Cumhurbaşkanları diğer tüm siyasi partilere bilgilendirme yapar, görüş sorardı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Pile konusunda uzlaşıya varıldığını Dışişleri Bakanlığı yerine Rum Basınında yer alan haberlerden öğrendiklerini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında “çağrı yapmamıza rağmen Cumhurbaşkanlığı ve/veya Dışişleri Bakanlığı ZAHMET EDİP muhalefete bilgi vermemiş, görüş sormamıştır. Bu nedenle bizi Rum basınına muhtaç bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bu sabah Rum basınına yansıyan haberlere göre Pile konusunda bir uzlaşmaya varıldı. Tahminim, en baştan itibaren söylediğimiz üzere, bu yolda dileyenin KKTC’den gelip Pile’ye ve oradan da güneye dilediği gibi geçemeyeceği güvencesinin diğer tüm taraflara verilmesi gereği ve verilmiş olduğudur.

Buradan yayınladığım videoları izleyenler anımsayacaktır, insan kaçakçılığının ciddi artış gösterdiği bir dönemde kuzeyden güneye kontrolsüz geçiş suistimali yaratacak bir şeye kimse sıcak bakmaz, bu nedenle yeni bir kontrol noktasına, gümrük ve muhaceret denetimine açık olduğumuzu üçüncü taraflara söylemeliyiz demiştim.

Tahminim gidişat bu yöndedir, tahminim diyorum çünkü günlerdir çağrı yapmamıza rağmen Cumhurbaşkanlığı ve/veya Dışişleri Bakanlığı ZAHMET EDİP muhalefete bilgi vermemiş, görüş sormamıştır. Bu nedenle bizi Rum basınına muhtaç bırakmıştır.