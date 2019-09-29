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Schwarzenegger’in Instagram sayfası Rus kullanıcıların akınına uğradı

29 Eylül 2019

ABD’li oyuncu ve eski Kalifornia valisi Arnold Schwarzenegger’in Instagram sayfası, Rus polis parkası giymiş oğlu Christopher ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştıktan sonra Rus kullanıcılarının akınına uğradı.

Schwarzenegger’in Rus polis parkası giymiş oğlu Christopher ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştığı sayfası, Rus Instagram kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.Schwarzenegger’in paylaştığı mesajda, “Doğum günün kutlu olsun, Christopher, sen benim her şeyimsin. Senin büyümeni izlemem beni o kadar mutlu ediyordu ki, şimdi de her gün seninle gurur duymamı sağlıyorsun. Kim olduğunu görmeyi dört gözle bekliyorum” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma büyük ilgi gösteren Rus kullanıcıların bazıları kutlamalara katıldı, bazılarıysa baba ve oğlunun, özellikle de Christopher’in Rus gibi giyindiklerini ifade etti.

Kullanıcılar, ‘Parka harika’, ‘Kutlarım, bu bizim polislerimizin forması’, ‘Omuzdaki nişan Rusça’, ‘Motreshka, vodka, balalaika’, ‘Rus albay olmayı ne zaman başardı?’ ‘Bu harika paltoyu nereden buldu?’ gibi ifadeler paylaştı.

Bu yakınlarda 22. doğum gününü kutlayan Christopher Schwarzenegger, ABD’li oyuncunun ve eski eşi Maria Shriver’in küçük oğulları.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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