Schwarzenegger’in Instagram sayfası Rus kullanıcıların akınına uğradı

Schwarzenegger’in Rus polis parkası giymiş oğlu Christopher ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştığı sayfası, Rus Instagram kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.Schwarzenegger’in paylaştığı mesajda, “Doğum günün kutlu olsun, Christopher, sen benim her şeyimsin. Senin büyümeni izlemem beni o kadar mutlu ediyordu ki, şimdi de her gün seninle gurur duymamı sağlıyorsun. Kim olduğunu görmeyi dört gözle bekliyorum” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma büyük ilgi gösteren Rus kullanıcıların bazıları kutlamalara katıldı, bazılarıysa baba ve oğlunun, özellikle de Christopher’in Rus gibi giyindiklerini ifade etti.

Kullanıcılar, ‘Parka harika’, ‘Kutlarım, bu bizim polislerimizin forması’, ‘Omuzdaki nişan Rusça’, ‘Motreshka, vodka, balalaika’, ‘Rus albay olmayı ne zaman başardı?’ ‘Bu harika paltoyu nereden buldu?’ gibi ifadeler paylaştı.

Bu yakınlarda 22. doğum gününü kutlayan Christopher Schwarzenegger, ABD’li oyuncunun ve eski eşi Maria Shriver’in küçük oğulları.