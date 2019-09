Kral Selman’ın yakın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Tümgeneral el-Fağım’ın dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti’yi Cidde’deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

​Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, tartışma sırasında Ali’nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım’ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Abdul Aziz Fagham, bodyguard of Saudi King Salman, was reportedly killed in Jeddah at his friend's home under mysterious circumstances. As per Saudi media, there was a personal dispute between the two friends. pic.twitter.com/DRXDNaIIo3

— FJ (@Natsecjeff) September 29, 2019