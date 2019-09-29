Dünya

Kral Selman’ın yakın koruması öldürüldü

29 Eylül 2019

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Tümgeneral el-Fağım’ın dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti’yi Cidde’deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

​Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, tartışma sırasında Ali’nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım’ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

5 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali’nin öldürüldüğü, çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan’ın Ukaz gazetesinin haberinde, Fağım’ın cenazesinin bugün Kabe’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

 

 

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